Cagliari, due nuovi arresti in via Castelli: sequestrati hashish, cocaina e marijuana

Cagliari, spaccio nelle palazzine di via Castelli. La polizia arresta due pregiudicati.

Era da tempo che gli investigatori della Seconda Sezione – Criminalità diffusa – della Squadra Mobile stavano monitorando la palazzina di via Castelli, al civico 12, dove con cadenza giornaliera vi era un via vai di persone, acquirenti di droga.

I vari servizi di osservazione hanno consentito di accertare la presenza di due uomini uno dei quali identificato successivamente in Omar Pes, cagliaritano di 40 anni, pregiudicato, che svolgeva il ruolo di sentinella, ovvero monitorare l’arrivo di visite indesiderate di forze dell’ordine, nonché quello di instradare tossicodipendenti o acquirenti vari di stupefacente all’interno dell’androne, dove ad accoglierli vi era il suo complice, Roberto Pusceddu, cagliaritano di 41 anni, anche lui pregiudicato, che a seconda della richiesta dello stupefacente provvedeva alla consegna.

Tale modus operandi gli investigatori della Squadra Mobile avevano modo di accertarlo attraverso estenuanti servizi di osservazione svolti nei pressi del condominio di via Castelli, servizi che avevano testimoniato l’arrivo con cadenza giornaliera di numerosissimi acquirenti.

Il blitz è scattato nella giornata di ieri, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno deciso di intervenire dopo l’ennesima consegna di stupefacente, bloccando entrambi gli spacciatori, che hanno anche tentato invano la fuga.

La perquisizione ha sortito esito positivo, perché nei pressi dell’androne ove era posizionato Pusceddu, addetto alla vendita della droga, è stato rinvenuto un borsone contenente un ingente quantitativo di stupefacente di varia tipologia: circa 11 grammi di cocaina, 850 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana, nonché la somma in denaro di 300 euro.

Questi due arresti seguono, a distanza di pochi giorni, l’altra operazione antidroga svolta sempre al medesimo civico 12 di via Castelli, ove gli agenti della Seconda Sezione della Squadra Mobile hanno sequestrato una borsa nascosta in un vano dell’ascensore condominiale contenente circa 40 grammi di cocaina, 1Kilo e 400 grammi di hashish, 360 grammi di marijuana (la maggior parte suddivise in dosi pronte allo spaccio) e circa 1000,00 euro in contanti, oltre a tutto l’occorrente per la suddivisione della droga in dosi (coltelli e bilancino di precisione).