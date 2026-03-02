La polizia ha tratto in arresto nei giorni scorsi, in due distinte operazioni, due uomini per detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’operazione antidroga è stata effettuata dalla Squadra Mobile, una in provincia e una nel capoluogo, e si è conclusa con l’arresto di due 30enni e il sequestro di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti.

Determinante, ancora una volta, la collaborazione dei cittadini. Le attività investigative hanno infatti preso avvio da alcune segnalazioni pervenute tramite l’applicazione YouPol, lo strumento della Polizia di Stato che consente di segnalare anche in forma anonima episodi di spaccio e situazioni sospette. Le informazioni raccolte hanno permesso ai “Falchi” di attivare mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, culminati nei due interventi.

Il primo blitz è scattato a Villacidro, dove un 30enne è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto circa 80 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish e ulteriori 60 grammi complessivi tra ketamina e metanfetamina, oltre a 3.100 euro in contanti.

Il secondo intervento è stato eseguito nel quartiere di “San Michele”, dove un 33enne è stato sorpreso in possesso di 11 grammi di cocaina, nascosta nel proprio appartamento. In entrambe le abitazioni sono stati sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che confermerebbero l’attività di spaccio.

Si ritiene che parte delle sostanze sequestrate, in particolare quelle sintetiche come ketamina e metanfetamina, fossero verosimilmente destinate ai rave party, ambienti nei quali tali droghe risultano particolarmente diffuse.

Dopo essere stati arrestati, all’esito del processo per direttissima, per il giovane di Villacidro è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per il 33enne cagliaritano, già sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali e con precedenti specifici in materia di spaccio, l’Autorità Giudiziaria ha invece disposto la custodia cautelare in carcere.