Il piano viario si sta progressivamente abbassando, il caso finisce in consiglio comunale.

Edoardo Tocco: “Da diverso tempo si registrano evidenti segni di cedimento del sedimento stradale in viale Merello, in particolare nel tratto antistante la Facoltà di Ingegneria. Già in passato risultavano essere state avviate indagini geotecniche e di verifica sul sottosuolo, dalle quali era emersa la possibile presenza di un canale d’acqua o falda sotto il manto stradale”.

Una situazione ben nota, “il progressivo abbassamento del piano viario risulta oggi chiaramente visibile, rappresentando un potenziale pericolo per la stabilità delle infrastrutture e la sicurezza pubblica. Nella zona insiste un tessuto edilizio realizzato molti decenni fa, con palazzine che potrebbero subire ripercussioni statiche in caso di ulteriori cedimenti del terreno”.

Il problema sembra aggravarsi con il passare del tempo, “senza che risultino ancora programmati interventi di consolidamento strutturale o monitoraggio costante.

È necessario accertare immediatamente le cause del fenomeno e valutare urgenti misure di messa in sicurezza della strada e delle abitazioni limitrofe”.

Numerose sono state le segnalazioni inviate dai cittadini residenti e le richieste di intervento rivolte alla Polizia Locale, la quale è dovuta intervenire in più occasioni per transennare porzioni di carreggiata o per rilievi a seguito di danni subiti dai veicoli in transito, a testimonianza di una situazione di rischio non più procrastinabile. “Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati finora si sono rivelati del tutto insufficienti e non risolutivi, venendo rapidamente vanificati dagli agenti atmosferici

e dal passaggio dei mezzi pesanti, lasciando la strada in uno stato di insicurezza permanente”. Viene chiesto all’amministrazione comunale “quali azioni si intende porre in essere per il risanamento della problematica”.