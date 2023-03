Cagliari, dramma nella scogliera di Cala Fighera: trovata morta una 38enne

Il corpo di una donna di trentotto anni è stato ritrovato nella spiaggia davanti a Cala Fighera, a Cagliari. A notarlo è stato un escursionista che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti, per operare, la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco: il cadavere era ai piedi della scogliera e non in acqua. Si segue, come pista principale, quella del gesto estremo ma sono in corso tutti gli accertamenti: l’auto della donna è stata ritrovata nei parcheggi esterni di un locale. Del ritrovamento è già stato informato il magistrato di turno.