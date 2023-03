Silenzio e lacrime davanti al giudice nel carcere di Uta, verso la perizia psichiatrica per la mamma di Chiara Carta

Qualche parola biascicata, lacrime, lunghi silenzi, totale mutismo al momento di ricostruire nel dettaglio l’orrore dell’omicidio di sua figlia Chiara Carta, che lei ha ammazzato a coltellate a 13 anni tenendola bloccata al collo con il cavetto per la ricarica del cellulare. Oggi nel carcere di Uta si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per Monica Vinci, 52 anni, visto che il tentativo precedente era andato a vuoto a causa delle sue condizioni psicofisiche.

Affiancata dal suo avvocato Gianluca Aste, ha risposto alle domande della giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri e del sostituto procuratore Valerio Bagattini, collegati in videoconferenza. Al momento di entrare nel dettaglio dell’omicidio, la donna si è rifiutata di proseguire, ha iniziato a piangere e non è stato più possibile continuare a interrogarla. Quasi certamente sarà sottoposta a una perizia psichiatrica: il suo avvocato sta valutando come procedere.

Tre giorni fa Chiara avrebbe compiuto 14 anni, e proprio questo viene considerato il movente più credibile, perché la ragazzina pare fosse intenzionata ad an dare a vivere col padre, scelta possibile proprio al compimento del quattordicesimo anno d’età.