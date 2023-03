Cagliari, investì e uccise il piccolo Daniele: Emilio Pozzolo nuovamente al volante senza patente

L’ultima volta che ha visto la patente è stato nel 2017, prima che gli venisse revocata. Poi, a febbraio 2022, in sella ad uno scooter, travolse e uccise in via Cadello il piccolo Daniele Ulver. Ma Emilio Pozzolo, il 38enne finito nei guai e in attesa di giudizio per omicidio stradale, è stato nuovamente beccato alla guida senza patente. È successo oggi, in via Is Maglias: gli agenti del nucleo di pronto intervento della polizia Locale gli hanno intimato l’alt. Pozzolo si è fermato e ha tentato di scappare a piedi, andando verso piazza San Michele. I poliziotti l’hanno bloccato dopo pochi secondi e l’hanno identificato: chi stava guidando, ancora una volta senza un documento valido, era la stessa persona che aveva spezzato la vita di un bimbo di pochi anni.

Emilio Pozzolo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida reiterata senza patente: la macchina è stata subito sequestrata. Per quanto riguarda l’uccisione del piccolo Daniele, il trentottenne dovrà tornare in aula a giugno dopo avere ottenuto, a ottobre 2022, il rito abbreviato.