I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Cagliari, diretti dal Comando Provinciale e sotto il coordinamento del Gruppo Cagliari, hanno eseguito un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di un uomo dedito alla vendita di pollame all’interno di un noto mercato rionale.

Nel corso delle attività, eseguite anche con il supporto delle unità cinofile e dei cc.dd. Baschi Verdi, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina, già suddivisa in dosi e pronta alla cessione a terzi, nonché di denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, nonché materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro: 37,8 gr di eroina, 16,3 gr di cocaina, n. 1 bilancino di precisione, diverso materiale di confezionamento, un telefono cellulare e banconote per oltre 3.500 euro.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari operanti per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il Giudice, all’esito dell’udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto e confermato la misura degli arresti domiciliari.