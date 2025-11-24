Stop alle ricerche della 49enne Martina Lattuca, commessa alla Feltrinelli alle Vele di Quartucciu, scomparsa ormai una settimana fa. Gli inquirenti e i soccorritori non sembrano avere molto speranze: il mare ha restituito il suo zaino con i documenti e due scarpe, poi più nulla.

Al momento dunque non si proseguirà con le ricerche, probabilmente in attesa di capire come sia meglio muoversi.

Un giallo su cui nessuno è ancora riuscito a fare chiarezza: nessuno sa perché Martina si è allontanata quel maledetto pomeriggio in cui non è andata al lavoro e ha bruciato una visita medica per poi incamminarsi lungo i sentieri di Calamosca.