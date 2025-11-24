Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m artedì 25 Novembre La circolazione depressionaria responsabile del maltempo, si allontanerà favorendo l'ingresso di correnti più secche che determineranno un graduale rasserenamento. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 13 °C. I venti saranno forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord ovest , al pomeriggio da Ovest - Nordovest . Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in graduale attenuazione fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 10 mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 10 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest- Nordovest Si prevede allerta meteo per il vento. . A Oristan o la giornata sarà molto nuvolos a al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16 ° C e la minima di 12 ° C. I venti sarann o tes i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest . Il m are sarà molto moss o . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 7 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta pertanto un Marte dì in preval enza nuvoloso, piovoso, con venti tesi e temper ature in rialzo che arrive ranno massime di 1 6 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba