Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 25 Novembre La circolazione depressionaria responsabile del maltempo, si allontanerà favorendo l'ingresso di correnti più secche che determineranno un graduale rasserenamento. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 13°C. I venti saranno forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in graduale attenuazione fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest Si prevede allerta meteo per il vento.. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta pertanto un Martedì in prevalenza nuvoloso, piovoso, con venti tesi e temperature in rialzo che arriveranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba