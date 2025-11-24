Tragedia nella notte fra venerdì e sabato in una sala parto dell’ ospedale Perrino di Brindisi. Una donna di 30 anni di Ostuni, in procinto di partorire alla 39esima settimana, è stata presa in cura dal personale medico per le procedure del casi. Durante il monitoraggio in fase di travaglio, però, il dramma impensabile: il battito del piccolo non c’era più.

La donna con il suo compagno, che al momento della tragedia era a casa con l’altro figlio per poi ritornare in ospedale, hanno dato mandato al loro legale per capire cosa sia accaduto. Sembra che il piccolo, da tutti gli esami effettuati durante la gravidanza, non presentasse alcun problema. Saranno gli accertamenti clinici del caso a fare chiarezza su questa terribile vicenda.