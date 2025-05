Quartu Sant’Elena, strada allagata dopo il temporale, a ridosso della Ss554 le macchine devono attraversare quasi un fiume in piena: “Succede molto spesso” spiegano i residenti.

Non un evento eccezionale ma un forte temporale che ha, però, causato allagamenti e disagi nel territorio di Quartu. L’arteria in questione è quella adiacente alla statale, comodo e trafficatissimo snodo che collega al centro città. Le immagini catturate da alcuni automobilisti e pubblicate su un gruppo social dedicato alla città parlano chiaro: acqua, tanta, e la carreggiata si trasforma in una enorme pozzanghera che, in diversi punti, assume le caratteristiche di un corso d’acqua. “Si allaga sempre in quel punto” spiega un cittadino e le richieste rivolte alle istituzioni si susseguono al fine di risolvere la problematica.