Cagliari, dopo incidenti e sangue spuntano i paletti per evitare schianti tra via Curie e via Corsica

Una sfilza di paletti bianconeri, piazzati dal Comune tra via Curie e via Corsica, in prossimità dell’incrocio tra le due strade teatro, spesso, di incidenti, alcuni anche con feriti gravi. Gli operai li hanno infilati nel terreno e, in parallelo, hanno ridipinto le strisce pedonali e la varia segnaletica. La speranza è che i dissuasori servano davvero per dissuadere gli automobilisti dal premere troppo il piede sull’acceleratore. Solo nell’ultimo anno e mezzo si sono contati almeno sette incidenti e un’infinità di auto finite a pochi millimetri da altre vetture. Spesso le macchine coinvolte sono volate sopra i marciapiedi, per fortuna sempre deserti, in caso contrario si sarebbero probabilmente contati dei morti tra i pedoni. In meno di mezza giornata, quindi, operazione finita a tutti a casa.

E i residenti della zona, che avevano addirittura fatto una raccolta firme per chiedere interventi concreti e risolutivi contro gli schianti tra auto, non possono fare altro che incrociare le dita e sperare che i paletti siano davvero un deterrente alle corse folli.