È accaduto al Brotzu: “Ieri mattina per l’ennesima volta” spiega la donna a Casteddu Online “mi sono recata per le cartelle cliniche e ho fatto notare che la prima richiesta era stata effettuata 4 mesi fa. Volevamo capire bene la patologia di mia mamma, ma non è rientrata nelle urgenze che hanno la precedenza”. Intanto è avvenuto il decesso ed è stata richiesta anche la seconda cartella clinica che, come la prima, è ancora in attesa di essere ritirata. Lo sfogo della donna: “Ma come possiamo andare avanti così? Una persona fa in tempo a morire prima di capire di cosa si tratta”.