Cagliari, donate all’oncologico 5 sedie a rotelle acquistate con le donazioni fatte per la riparazione del pianoforte: l’associazione Unitixlavita la settimana scorsa ha compiuto il bel gesto a favore dei pazienti del Businco. Mesi fa aveva destato molto scalpore il danno inferto al pianoforte dell’ospedale: generose donazioni erano subito state offerte per riparare quel simbolo di speranza e conforto per chi lotta contro il male. Si era prodigato un tecnico specializzato, Marco Carreras, per riparare gratuitamente lo strumento. I fondi raccolti, dunque, sono stati destinati alle sedie a rotelle “da mettere a disposizione dei pazienti che ne hanno maggiore bisogno.

La vostra generosità ha quindi un doppio valore: ci ha permesso di restituire la musica all’ospedale e, al tempo stesso, di migliorare concretamente la qualità della vita di chi affronta un percorso difficile e delicato.

Grazie per essere parte di questo cammino, fatto di piccoli gesti che fanno una grande differenza”.