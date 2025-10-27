Mattinata difficile davanti al Liceo Einstein di Torino, dove un gruppo di ragazzi di sinistra si è scontrato con un altro di destra di Fratelli d’Italia che stava effettuando volantinaggio.

Stando a quanto riferito, i ragazzi di FdI sarebbe stati ostacolati dall’altra frangia. A quel punto sono intervenuti i poliziotti per sedare gli animi: uno di loro sarebbe stato colpito a calci e pugni da un 16enne, portato poi in Questura.

Le tensioni sarebbero nate dal fatto che i ragazzi di sinistra avrebbe buttato nel cestino i volantini che gli altri stavano distribuendo.

Sulla questione è intervenuto il collettivo di sinistra Osa, postando sui social una foto del ragazzo di spalle con le manette: “Questo governo continua a legittimare e difendere i fascisti e reprime chi si oppone alla feccia nei propri spazi. Non ci stancheremo mai di gridarlo: fuori i fascisti dalle scuole”.

Intanto, il 16enne è stato denunciato a piede libero.