Cagliari, Domus de Luna compie 19 anni

Domus de Luna compie 19 anni: la fondazione onlus, impegnata nel sociale, è stata creata da Ugo Bressanello, manager romano, che nel 2004 ha lasciato un importante posto manageriale e ha realizzato in Sardegna una grande realtà che accoglie e assiste bambini, ragazzi e mamme in situazione di gravi difficoltà. “19 anni fa è iniziata questa avventura.

Ci abbracciamo in questi giorni, sorridendo e facendoci forza.

Celebrando un anniversario che è di tanti, per tantissimi” comunica la fondazione.

“Ormai migliaia le persone a cui si prova a dare una mano, che accompagniamo e sosteniamo, a cui si dona conforto e cura”.

Tanti i progetti portati avanti nel corso di questi anni come quello nell’oasi WWF del Cervo e della Luna, “donne e uomini che vivono un mondo dove il bene di animali e natura è innanzitutto il nostro bene”, “la Fattoria Molto Sociale che cerca di restituire dignità alla terra maltrattata dall’uomo e coniugare sociale con sostenibilità e salute, l’Altra Galleria dove la bellezza è dentro e fuori, la Casa dei Sogni, una casa degli incubi che diventerà presto un luogo di meraviglia, di vacanza per chi le vacanze non se le è mai potute permettere”.

All’Oasi del Cervo e della Luna gli strumenti di innovazione sociale si combinano con l’esperienza sulla tutela ambientale del WWF. Dal 2019, grazie alla collaborazione tra i due enti, la Riserva Naturale più grande d’Italia si è aperta alla comunità, soprattutto ai più fragili e ai più piccoli. Ad oggi in Oasi, grazie all’inserimento lavorativo di persone con svantaggio, è presente un servizio di prima accoglienza, un punto ristoro e si realizzano visite guidate per bambini e ragazzi delle scuole, famiglie e altri visitatori.

L’Oasi vuole offrire ad adulti e bambini esperienze forti, sia ricreative che soprattutto educative, dove la natura si svela come strumento di crescita personale, conoscenza di sé e relazione con gli altri.

Le attività del WWF di conservazione del patrimonio naturale sono supportate e diffuse attraverso azioni di educazione ambientale per trasmettere l’importanza della tutela e cura della biodiversità.

3650 ettari dell’Oasi del Cervo e della Luna, Riserva WWF di Monte Arcosu, 60 km di sentieri aperti e mantenuti. Aperto un punto ristoro gestito da 23 persone, 1000 e più studenti in visita ad aprile e maggio 2023 sono i numeri del progetto.

La Fattoria Molto Sociale, invece, prevede la bonifica e il recupero di un terreno di sei ettari con l’obiettivo di restituire dignità alla terra maltrattata dall’uomo, realizzando agricoltura e allevamento sociale, aprendo un centro di addestramento di cani di assistenza, accogliendo minori e giovani adulti con fragilità psichiche.

La Fattoria vuole essere simbolo della rinascita sia per chi l’ha costruita e la vive ogni giorno, che per i beneficiari dei suoi servizi.

Il ripristino e mantenimento del patrimonio naturale e la tutela delle sue risorse hanno l’obiettivo di offrire opportunità di crescita personale e professionale a tanti soggetti fragili e in condizioni di svantaggio. Allo stesso tempo, disabili, minori e giovani con fragilità psichiche sono coinvolti in attività come la pet therapy e l’ortoterapia, si prendono cura di animali salvati da situazioni precarie o di disagio e svolgono attività ricreative e laboratoriali in natura.

L’obiettivo comune è riacquisire consapevolezza delle proprie capacità, trovando nell’ambiente naturale un alleato. Così tra alberi fruttiferi, cani d’accompagnamento, asini e caprette sarde, il centro diurno, il punto ristoro e il centro di addestramento cinofilo coinvolgeranno tutti a seconda dei diversi interessi ed esigenze, in uno scenario bucolico che presto tornerà a splendere. 6 ettari di terreno,

13 serre da ripristinare,

2 piccoli casolari da riqualificare sono le opere del progetto.