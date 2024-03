Sardegna, deputato leghista rimane chiuso dentro il cimitero

Brutta avventura, finita bene, per Dario Giagoni, ieri pomeriggio nel suo paese, Santa Teresa: una visita in cimitero, il tempo che è volato via, e, al momento di rincasare, la scoperta che i cancelli erano già stati chiusi. Nessuno nei dintorni, solo un pulsante da suonare in caso di necessità ma fuori uso. A rivelare l’accaduto è stato proprio il deputato che, tramite i social, ha diffuso quanto accaduto. Non si è accorto che l’orario di chiusura era oramai imminente e ha immortalato il momento con uno scatto: cancelli chiusi e lui dentro il camposanto. Grazie alle nuove tecnologie, ossia lo smartphone sempre a portata di mano, ha potuto avvisare ai vivi: centinaia i commenti da parte dei suoi amici che, scherzosamente, hanno anche invitato l’uomo a scavalcare il cancello per evadere dalla casa del riposo eterno.