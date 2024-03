Villacidro, il Comune aderisce alla Comunità di tutela del cibo della Sardegna Sud Occidentale

Un settore in crisi, che deve lottare ogni giorno contro gli aumenti spropositati di produzione e un mercato che, quasi, privilegia i prodotti esteri che quelli locali: la terra sarda, prolifera e ricca, regala eccellenze a chilometro zero degne di nota e quella, del centro ubicato ai piedi dei monti, non è da meno: anzi. Per questo ogni azione finalizzata alla valorizzazione dei prodotti è protagonista, come questa appena intrapresa dal Comune.

“Un altro passo verso la valorizzazione delle nostre agro biodiversità, delle produzioni e delle eccellenze villacidresi” ha spiegato il sindaco Federico Sollai. “Dopo gli incontri nei comuni di Carbonia e di Arbus, oggi a Villacidro si è tenuto il terzo incontro di animazione tra Comuni aderenti, comitati di tutela, agricoltori custodi e operatori del settore agroalimentare a tutti i livelli.

Questa è una tappa di un percorso che ci porterà alla valorizzazione delle Agro biodiversità della Sardegna in un progetto più ampio di promozione di una filiera alimentare più sostenibile e che valorizzi le produzioni locali. La Comunità è un luogo aperto, di confronto e di scambio per tutti coloro che ne vogliono far parte”. Un importante progetto di sviluppo territoriale, quindi, che avrà degli sviluppi futuri.