Per la SoloWomenRun 2025, domenica 16 marzo cambia provvisoriamente il traffico a Cagliari. Per contemperare le esigenze della manifestazione sportiva solidale, con quelle della libera circolazione sulle strade, la per tutela del pubblico, delle atlete, degli atleti, e per la sicurezza degli altri utenti della strada, la determinazione dirigenziale n. 604/2025 stabilisce le seguenti prescrizioni.

Divieto di transito.

Dalle ore 7 alle ore 13 di domenica 16 marzo la circolazione veicolare verrà infatti sospesa per il tempo necessario al transito degli atleti (all’occorrenza sino al passaggio dell’ultimo concorrente), in tutte le strade ricomprese all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: viale Regina Margherita, piazza Costituzione, via Manno, largo Carlo Felice, via Roma, piazza Amendola.

Interessate, in particolare le seguenti vie:

viale Diaz (entrambi i sensi di marcia, da via Sonnino a piazza Scopigno);

piazza Marco Polo (esclusa l’area di sosta);

via Ancona;

via Brescia (direzione viale Diaz);

via Messina (da via Firenze a viale Diaz);

via Caboto (da viale Colombo a viale Diaz);

via Caboto (da via Pessagno a viale Diaz);

via Siracusa (da via Palermo a viale Diaz);

via Catania (da via Palermo con direzione viale Diaz);

viale Cimitero (tratto da viale Bonaria a viale Diaz);

viale Bonaria (tratto da viale Cimitero a piazza Amendola);

via Nuoro;

via Sonnino (tratto da piazzetta Lippi a viale Diaz);

via XX Settembre;

via Eleonora D’Arborea (tratto da via Lanusei a viale Regina Margherita);

via Dei Pisani;

piazza Amendola;

via Pirastu;

piazza Deffenu (corsia direzione piazza Amendola);

viale Regina Margherita;

piazza Costituzione;

viale Regina Elena (direzione piazza Costituzione);

piazza Martiri D’Italia;

via Mazzini;

via De Candia;

via Università;

via Spano;

via Cima;

via Manno;

piazza Yenne (direzione via Santa Margherita);

largo Carlo Felice (semicarreggiata con direzione via Santa Margherita);

via Sardegna;

via Dei Mille (tratto da via Cavour a via Roma);

via Roma (corsie bus);

via Roma portici (tratto compreso tra via Dei Mille a piazza Amendola).

Divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle ore 18 di sabato 15 sino alle ore 13 di domenica 16 marzo, interessate le seguenti strade:

viale Diaz (da via Siracusa a via Sonnino);

viale Bonaria (tratto da viale Cimitero a piazza Amendola);

viale Regina Margherita;

largo Carlo Felice (lato Banca D’Italia e parcheggi centrali tra via Mameli e piazza Yenne);

via Dei Mille (tratto da via Sardegna a via Roma);

via Roma portici (tratto compreso tra via Dei Mille a piazza Amendola);

piazza Marco Polo (solo mezza luna).

Obbligo di svolta. Dalle ore 7 alle ore 13 di domenica 16 marzo: