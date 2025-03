Azioni messe in atto contro i beni privati, furti, atti di vandalismo e macchine che svaniscono da sotto casa o parcheggiate anche nelle vie principali, come via Cagliari. Ieri sera l’ennesimo colpo messo a segno, il veicolo portato via era in sosta davanti a una pizzeria. Una situazione che va avanti da mesi e che preoccupa sempre più i cittadini i quali non percepiscono più la sicurezza come una volta. “È da circa un anno che rubano auto” spiega un residente, e accade quasi tutte le notti. “La delinquenza galoppa” esprime un altro e c’è chi, addirittura, chiede di organizzare delle ronde notturne al fine di vigilare su beni di proprietà .

La questione è stata affrontata anche ieri dal primo cittadino Mario Puddu che ha ricevuto il nuovo Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo. “È stato un momento importante in cui abbiamo esposto al dottor Castaldo alcuni temi importanti riguardanti la nostra comunità, non ultimo il tema della sicurezza.

La sua presenza, le sue parole di conforto, attenzione e vicinanza ci fanno sentire meno soli nel nostro difficile e importante compito sociale” ha espresso Puddu.