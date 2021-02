Cagliari, domani l’ultimo saluto a Gimmy De Agostini: “Vola più in alto che puoi”

Domani l’ultimo saluto a Gianmarco De Agostini. I funerali del trentenne di Sant’Avendrace morto ieri sulla 195 si terranno domani alle 10 nel piazzale del cimitero di San Michele. La tragedia ha scosso la città, per Gimmy tantissimi i messaggi sui social network (“Vola più in alto che puoi”, “Cavalca le tue onde Gimmy ovunque tu sia”). Il tragico incidente ha anche spinto il presidente della giunta regionale Solinas a sollecitare l’Anas affinché completi la nuova Sulcitana.

“Abbiamo il dovere di consegnare ai nostri figli infrastrutture moderne ed efficienti”, ha dichiarato il Governatore, “i gravi ritardi accumulati nella progettazione ed esecuzione dei lavori in tutta la Sardegna, il non rispetto dei cronoprogrammi, il mancato incremento della dotazione organica di Anas nell’Isola, sono gravissimi e rendono urgente porre in essere tutte quelle azioni necessarie allo sviluppo della rete viaria sarda affinché le tragedie a cui ancora oggi assistiamo non si verifichino più”.