Cagliari, Doblò contromano investe un ragazzino 11enne: paura al quartiere Europeo

Incidente stradale in serata nel quartiere Europeo a Cagliari. Un autocarro Fiat Doblò ha travolto un ragazzino di undici anni in bicicletta. Il furgone, arrivato all’incrocio con la via Madrid, non ha eseguito regolarmente la svolta e ha imboccato la strada contromano proprio mentre stava passando il bimbo. L’impatto è stato inevitabile. In seguito all’urto il bimbo è caduto sull’asfalto ed è stato trasportatoda un con un’ambulanza del 118 al Brotzu in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Municipale.