Schianto all’incrocio tra via Cugia e via Palomba a Cagliari. Un 70enne cagliaritano al volante di una Toyota Aygo si è scontrato con una moto Yamaha 125 guidata da una 56enne che stava per raggiungere la via Scano. Ad avere la peggio è stata la donna, trasportata ferita all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale per i rilievi di legge.