Cagliari, divelta in piazza Matteotti la storica seduta in marmo utilizzata per l’attesa dei bus del Ctm: “Spero si faccia qualcosa al più presto per ripristinarla com’era” commenta una cittadina. Quante cose avrebbero da raccontare le panchine caratteristiche della piazza principale del capoluogo sardo se solo potessero parlare: migliaia di persone di passaggio o che attendono il pullman ma anche scorribande, risse e atti vandalici che quasi quotidianamente si ripetono. Una routine che non fa più quasi notizia oramai ma che lascia l’amaro in bocca per una delinquenza che dilaga e prende di prepotenza la supremazia. I danni ai beni pubblici sono incalcolabili sia quantitativamente che qualitativamente come quello recato un giorno fa a una delle sedute più famose e utilizzate soprattutto in questo periodo, poiché posizionata innanzi ai mezzi diretti al Poetto. “Lo vorrei vedere in faccia, quel criminale che ha deturpato la seduta della pensilina dei bus Ctm in piazza Matteotti” esprime rammaricata la cittadina che ha scattato la foto della panchina divelta.