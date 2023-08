Tragedia scampata a Capoterra: 25enne si scaglia contro gli operatori del 118 con ascia e accetta

Venticinquenne si scaglia contro gli operatori sanitari con un’ascia e un’accetta ma viene bloccato in tempo solo grazie al pronto intervento di due carabinieri: pericolo scampato, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale. Il fatto è avvenuto ieri sera nelle campagne della città, ad avvisare le forze dell’ordine è stato un abitante del luogo che ha notato una persona che dava in escandescenza. Una volta giunti sul posto i militari della stazione locale hanno chiamato un’ambulanza: all’arrivo dei soccorsi l’uomo, però, ha dato forti segnali di squilibrio e si è avventato con le armi in mano contro gli operatori sanitari. “È stato solo grazie alla prontezza dei carabinieri – spiega un amministratore locale – che la situazione non si è trasformata in tragedia. Con tempestività e professionalità hanno impedito all’uomo di far del male ad altre persone”. Necessario il ricovero in ospedale per il capoterrese che ha compiuto il folle gesto.