Interventi mirati per la tutela degli habitat naturali, politiche ambientali che non ignorino la fauna selvatica,

monitoraggi scientifici costanti per prevenire l’estinzione silenziosa. Massima collaborazione per monitorare e denunciare le attività di disturbo e distruzione. Un recente studio dell’Università degli Studi di Milano ha analizzato oltre 9.000 rondini in Pianura Padana dal 1993 al 2023.

Le rondini stanno diventando più piccole per riduzione di massa corporea, ali e sterno a causa del deterioramento degli habitat, la scarsità di risorse

e gli effetti del cambiamento climatico. Non solo: continuano drasticamente a diminuire. Nonostante siano specie protette e vi siano pesanti sanzioni,

si continuano a distruggere i nidi soprattutto durante ristrutturazioni edilizie o a bastonate per ignoranza. Stiamo parlando di rondini, rondoni e balestrucci.

«Sono animali protetti da normative nazionali ed europee, anche perché a rischio di estinzione. Trattandosi di reati perseguibili d’ufficio, invitiamo tutti i cittadini e chi si occupa di ristrutturazioni edilizie, a desistere da qualunque iniziativa che causi disturbo e distruzione dei nidi, in quanto assolutamente illegittima»

– ribadisce ancora una volta Leila Delle Case, referente territoriale di EARTH, Associazione nazionale per la tutela giuridica dell’ambiente e dei diritti animali.

Il progetto APUS Tracker: l’APP che salva i nidi Trovo fondamentale agire su più fronti – prosegue la referente – e in questo è determinante la collaborazione con la Dott.ssa Giuliana Pulvirenti, laurea magistrale in Scienze cognitive e dottorato in Etologia Cognitiva, ideatrice del progetto Apus Tracker ( https://apustracker.com/ ).

Si tratta di una APP che ha riscosso un grande successo e che ha l’obiettivo di sensibilizzare, mappare nidi e colonie di rondini, rondoni e balestrucci,

risolvere i problemi di convivenza e tutelare nidi e nidiacei da atti vandalici.

Grazie a questa APP è possibile segnalare: Il NIDO singolo La COLONIA (Edificio con più di un nido)· SOS-UCCELLO A TERRA: quando si trova un rondone o un altro uccello in difficoltà.

È possibile farlo tramite geolocalizzazione oppure compilando il form sul sito.

Questi animali tendono a tornare ai loro vecchi nidi, abbiamo dunque il dovere di proteggere i siti di nidificazione anche durante la loro assenza.

“Per questo – interviene Igor Caddeo, volontario EARTH Cagliari- abbiamo inviato al Sindaco del capoluogo sardo una formale richiesta

perché emani subito un’ordinanza come nelle principali città italiane, per la tutela dei nidi di rondini, rondoni e balestrucci, in attesa che le stesse

tutele siano inserite nel prossimo regolamento del benessere degli animali”.

I contenuti dell’ordinanza proposta dall’associazione EARTH

1) Collaborazione dell’amministrazione per far rispettare la normativa vigente riguardante nidi ed esemplari di rondoni, rondoni, balestrucci e tutte le specie protette;

2) Divieto di distruzione esteso oltre al periodo di riproduzione, anche al periodo migratorio (autunno – inverno), in quanto rondini e balestrucci tornano agli stessi nidi;

3) Nel caso di interventi edilizi questi siano eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione.

Durante il periodo di assenza, quindi nella stagione autunnale e invernale, nel caso fosse inevitabile la rimozione,

che i nidi distrutti siano sostituiti con nidi artificiali selezionati da associazioni protezioniste del settore con adeguata e corretta installazione.

E i nidi e nidiacei di altre specie?

«È importante ricordare conclude – Igor Caddeo volontario di EARTH Cagliari – che anche i nidi di TUTTE le altre specie sono tutelati.

La direttiva europea n. 2009/147 vieta i tagli di rami e alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli e la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma,

prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi. Il periodo di nidificazione inizia da Marzo e prosegue fino ad Agosto.

In questo periodo non si possono eseguire potature di alberi, arbusti e siepi».

L’associazione EARTH invita a segnalare con foto e filmati la distruzione dei nidi e l’uccisione eventuale di pulli da inviare ai carabinieri forestali e guardie zoofile e inviando copia anche a [email protected]

Leila Delle Case

Responsabile Sezione Territoriale Cagliari

Cagliari, distruzione di nidi e uccisione di pulli: “Zedda firmi subito un’ordinanza per fermare il massacro”. È l’appello di Heart al sindaco di Cagliari per salvare concretamente migliaia di esemplari di rondini, rondoni e balestrucci.