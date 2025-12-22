Ci mancava solo il rifacimento dell’asfalto a Genneruxi per mandare definitivamente in tilt l’asse mediano a Cagliari, diventato ormai da strada di scorrimento veloce a pericolosissimo imbuto di auto e malumori. Dunque, non solo cantieri eterni: a tre giorni dal Natale, la necessità di ripristinare e sistemare il manto stradale ha letteralmente mandato in tilt il traffico, e come se non bastasse l’ennesimo tamponamento fra auto e scooter ha fatto il resto. Inevitabili code, attese infinite, ripercussioni su tutte le vie d’accesso alla città. Dove, una volta entrati, non va certo meglio. Un disastro, insomma: gli automobilisti inferociti devono ancora una volta fare i conti con file, intasamenti e conseguenti ritardi sulla tabella di marcia delle loro giornate, lavorative e non solo.