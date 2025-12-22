Nel corso dei servizi di controllo predisposti nel fine settimana, i Carabinieri delle Stazioni di Quartu Sant’Elena, Monserrato e Sinnai, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, dei militari delle Stazioni di Burcei, Selargius e Maracalagonis, nonché del personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno attuato un articolato dispositivo di prevenzione e controllo finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla tutela della sicurezza collettiva.

All’interno di tale cornice operativa, particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle norme poste a tutela dei minori, con specifico riguardo al divieto di somministrazione e vendita di alcolici. Proprio nel corso dei controlli, i militari hanno accertato una violazione di natura amministrativa a carico del titolare di un esercizio commerciale del territorio, sanzionato per aver ceduto bevande superalcoliche a minorenni. Un comportamento che riveste una particolare gravità, non solo sotto il profilo normativo, ma soprattutto per i potenziali rischi per la salute e l’incolumità dei più giovani, ulteriormente amplificati nei contesti di aggregazione del fine settimana. Su questo fronte, l’Arma dei Carabinieri mantiene alta l’attenzione, consapevole del ruolo fondamentale che i controlli preventivi svolgono nel contrastare fenomeni di abuso e nel promuovere una cultura della legalità e della responsabilità.

Proprio nel medesimo contesto il personale del NAS di Cagliari ha effettuato ispezioni igienico-sanitarie presso tre esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, uno a Monserrato e due a Quartu Sant’Elena, senza riscontrare irregolarità, confermando il rispetto delle prescrizioni previste a tutela della salute dei consumatori.

Nel corso delle attività, svolte anche attraverso controlli su strada, sei persone sono state segnalate alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di distinte perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno rinvenuto modiche quantità di sostanze del tipo cocaina, marijuana, hashish e crack, detenute per uso personale, procedendo al sequestro amministrativo delle stesse e ai conseguenti adempimenti di rito. Complessivamente, nel corso dei servizi sono stati controllati 35 veicoli e 51 persone lungo le principali arterie stradali dei centri interessati.