Cagliari, dipinge i quadri vedendo solo le ombre: le opere di Andrea Ferrero in mostra alla Mem

Le sue opere sono belle, piene di colori ed espressività. Quadri che raccontano storie, immagini e paesaggi. Uniche come chi le ha realizzate, Andrea Ferrero. 53 anni, di Cagliari, dal 1998 ha perso la vista. E, pian piano, ha scoperto la passione per la pittura ( QUI l’intervista rilasciata a Casteddu Online nel 2018). Adesso, un grande sogno che si realizza, poter esporre le sue opere alla Mediateca di Cagliari, la sua città. La mostra si intitola “Diventare mare. Acqua, suono, vento e luce”, ed è visitabile sino al prossimo 13 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Tra i quadri in mostra le “marine”, in cui Andrea Ferrero è riuscito a riproporre i suoi ricordi visivi delle giornate trascorse al Poetto. Le memorie trasferite sulle tele inducono al ricordo collettivo dei cagliaritani. La spiaggia di Andrea diventa quella di coloro che l’hanno frequentata dalla giovinezza, coi colori che mutano durante le giornate, con le regate e i giochi con la sabbia. Le emozioni che scaturiscono da queste scene diventano poi personali perché ciascuno di noi riconosce i propri sentimenti nelle tele dipinte.