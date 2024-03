Ragazzino di 14 anni eroe salva un anziano dal rogo della sua casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia di altruismo e coraggio, fortunatamente a lieto fine. Raffaele, un 14enne di Panicale, in provincia di Perugia, ha salvato un anziano bloccato dalle fiamme in casa sua. Il giovanissimo studente stava passeggiando con degli amici quando ha visto uscire da una casa fiamme e fumo intensi. A quel punto, ha deciso di controllare la presenza o meno di persone in quella casa in preda al fuoco. Il 14enne ha spento come ha potuto le fiamme con l’erba e aiutato l’anziano, steso a terra con delle ustioni alle gambe. Dopo questo primo tempestivo intervento ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Le forze dell’ordine hanno quindi inviato subito sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto la casa dell’anziano grazie alle preziosissime indicazioni del giovane eroe. L’uomo è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle serie ustioni riportate, ma è salvo. Un gesto splendido che in tempi bui troppi spesso pervasi da notizie e sentimenti negativi, offre un barlume di speranza. A sottolineare la bellezza di questo episodio è anche la dirigente scolastica di Raffaele: “Gesti altruistici sono per tutta la comunità un segnale forte di impegno e i ragazzi hanno bisogno di comprendere quanto l’essere d’aiuto agli altri sia fondamentale per vivere insieme”.