Delirio traffico a Cagliari in una giornata da libro nerissimo per chi è costretto, o preferisce, spostarsi in auto.

Un doppio tamponamento sull’asse mediano e un incidente sulla 195 hanno devastato la viabilità di Cagliari, bloccando la città per intere ore e costringendo i malcapitati a restare in fila per ore nella prima giornata di caldo estivo.

Il primo tamponamento all’altezza di Genneruxi: un tamponamento tra più veicoli ha bloccato la carreggiata in direzione centro, causando pesanti rallentamenti nel tratto compreso tra la rotonda di via dei Valenzani e via dei Conversi. A distanza di pochi minuti, un secondo impatto si è registrato lungo lo stesso asse, questa volta in prossimità dello svincolo per Acentro, sempre in direzione Cagliari. Anche in questo caso il traffico è andato in crisi, con ripercussioni su tutte le arterie di collegamento verso Pirri e Monserrato.

Nel primo pomeriggio, praticamente negli stessi minuti, un tamponamento a catena ha coinvolto tre auto sulla Statale 195 Racc in direzione del ponte della Scafa. Tre le persone ferite, soccorse da altrettante ambulanze giunte sul posto. Le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi, ma la circolazione è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilievi da parte della polizia locale.

Un ulteriore incidente è stato segnalato in viale San Vincenzo, mentre in via Roma si sono registrati nuovi rallentamenti a causa dei problemi irrisolti nella zona di viale Colombo, dove si attende da tempo l’avvio dei lavori per la metropolitana leggera.

Un martedì che più nero non si può, con una certezza: disagi così sono ormai quotidiani, basta un tamponamento per mandare in crisi l’intera viabilità del capoluogo.