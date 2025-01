E’ stato soccorso, messo in ambulanza, portato in ospedale, salvato, e lui per tutta risposta ha scatenato il panico nel pronto soccorso del santissima Trinità di Cagliari, togliendosi la cintura e minacciando tutti gli operatri sanitari. Ennesimo delirante episodio che ha messo nuovamente a rischio gli operatori sanitari: il ragazzo, 25enne, era quasi certamente sotto l’effetto di droghe e alcol, è stato soccorso vicino alal chiesa di santa Lucia a Cagliari e portato al Santissima, con l’ambulanza – dove ha urinato durante il trasporto – scortata dai carabinieri, visto che da subito di è dimostrato fuori di sé.

Arrivato in pronto soccorso, ha iniziato a minacciare gli infermieri e di sfasciare tutto, togliendosi la cintura i cuoio e scatenando il panico. La polizia, allertata immediatamente, sta cercando di tenerlo sotto controllo.