“Una lavatrice in piazza Matteotti, proprio di fronte a Palazzo Baccaredda. Non sappiamo se sia un’opera d’arte moderna che piace tanto alla Sinistra radical-chic, oppure un nuovo servizio che le Politiche sociali del Comune di Cagliari hanno attivato per via dell’aumento considerevole dei “senza fissa dimora”. L’altra ipotesi, che ci pare più verosimile, è che questo elettrodomestico sia stato abbandonato e rappresenti l’emblema della gestione fallimentare di questa giunta Zedda”. E’ la denuncia fra il serio e l’ironico di Corrado Meloni, consigliere regionale di FdI a proposito della situazione di degrado in cui si trova piazza Matteotti, nonostante solo da poco sia stata rimessa a nuovo, esteticamente bellissima ma abbandonata a vandali e incivili. Secondo Fratelli d’Italia, senza che il Comune intervenga adeguatamente.

“L’inarrestabile perdita del decoro urbano, l’aumento della sporcizia nelle strade e nelle piazze cittadine, il moltiplicarsi di situazioni di degrado sociale nei luoghi pubblici, dimostrano da un lato il marcato disinteresse del sindaco nella gestione della cosa pubblica, dall’altro, l’inadeguatezza dei suoi assessori che appaiono incapaci di gestire persino l’ordinaria amministrazione”, conclude Meloni.