Nella mattinata di martedì 13 gennaio, a Ittiri, i Carabinieri della Stazione locale, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alghero e della Stazione Carabinieri di Romana, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso le abitazioni in uso ai 2 ragazzi, nel corso della quale, anche grazie al prezioso contributo delle unità cinofile specializzate nella ricerca di armi e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto un fucile “doppietta a cani esterni”, una pistola scacciacani cal. 8, priva di tappo rosso e modificata per l’uso offensivo, con 47 cartucce a salve dello stesso calibro, circa 7 grammi di cocaina, circa 796 grammi complessivi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento, 2 coltelli con lama della lunghezza di circa 12 cm, 138 munizioni di diverso calibro, varie parti meccaniche riconducibili ad armi da fuoco e una pistola ad aria compressa calibro 7, priva di tappo rosso.