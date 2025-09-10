Un temporale ristoratore atteso da tanto tempo, l’acqua che cade dal cielo e accolta con gioia e un sospiro di sollievo per non essersi riversata con estrema intensità come gli esperti meteo avevano ipotizzato: l’allerta era stata emessa ma alla fine è stato solo un temporale che ha rinfrescato e bagnato la terra assetata. Ma tanto è bastato per trasformare alcune strade in laghi, con abbondanti pozzanghere che hanno fatto scattare le polemiche dai consiglieri di minoranza dei Comuni interessati. Per Cagliari è Roberto Mura che spiega: “Via Roma allagata: colpa della riqualificazione? No, semplicemente non era stata pulita la caditoia sotto il ficus che era intasata a causa delle foglie. Questo è quanto emerso in commissione Mobilità questo pomeriggio”.

Per Sinnai è Roberto Loi a pubblicare immagine e commento: “Chi controlla che vengano pulite le caditoie?Quando pensano di intervenire? Cosa prevede il capitolato? questo genere di lavori andrebbero eseguiti a fine agosto prima che arrivi la pioggia, questa foto è solo un esempio. Non è bastato portare la discussione in prima commissione e in consiglio più volte”.