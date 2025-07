Al Poetto scoppia la polemica per le fontane d’acqua chiuse in piena stagione estiva. A segnalare il disservizio è un cittadino indignato: “Il Comune di Cagliari funziona al contrario: toglie l’acqua dalle fontane proprio durante l’estate, quando sarebbe indispensabile per tutti, e poi le riattiva in autunno”. Secondo quanto raccontato, le fontane sarebbero inattive da circa una decina di giorni, senza alcuna comunicazione ufficiale. “Immagino già la risposta del Comune: ‘C’è la crisi idrica, bisogna risparmiare le risorse’. Ma è una scusa – aggiunge – perché l’acqua si spreca in tanti altri modi. Qui le fontane attive servono eccome, visto che ci fanno pagare tutto – finché l’acqua è gratis qui al mare, sfruttiamola”.