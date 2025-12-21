Cagliari, dallo stadio alla sabbia e la macchina rimane in panne: brutta disavventura per un incauto automobilista che oggi è stato costretto a chiamare il carroatrezzi per liberare la vettura. È accaduto nella spiaggetta accanto ai parcheggi dell’Unipol Domus, un uomo forse si è spinto troppo lontano dalla terra battuta sprofondando con le ruote nella sabbia. Dopo vari tentativi effettuati, inutilmente, per liberare il veicolo e riprendere la marcia, è dovuto ricorrere all’ausilio del carroatrezzi. La singolare segnalazione è giunta da un lettore di Casteddu Online