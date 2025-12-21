Una storia toccante quella del cagliaritano Michelangelo Contu, investito al Corso Vittorio Emanuele a Napoli mercoledì scorso.

Contu, 45 anni, ha rischiato davvero moltissimo. Come raccontato da Il Mattino e il Messaggero , era appena arrivato nella città partenopea quando uno scooter lo ha investito mentre attraversava. Stava arrivando al suo b&b dove avrebbe alloggiato, poi l’incidente.

Come raccontato dallo stesso Contu al Mattino, i medici del Cto di Napoli hanno effettuato un delicatissimo intervento durato sei ore per ricostruirgli alcune vertebre.

Una degenza che si prospetta lunga ma Contu è estremamente grato all’equipe dei medici Donato Baccelliere e Marco Giuliano che hanno effettuato l’operazione.

L’unica preoccupazione di Michelangelo è per la sua mamma a Cagliari, che non sta bene e ha bisogno di lui: “Devo tornare prima possibile a Cagliari perché la mia mamma non sta bene, le resta poco tempo e io devo tornare da lei”, racconta.

Per dimostrare la sua gratitudine, Contu fa una piccola promessa ai medici: “Ho già detto ai chirurghi che se riusciranno a mettermi apposto diventerò tifoso del Napoli”