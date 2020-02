Cagliari, dal 2 marzo chiude la storica Città Mercato di Santa Gilla: Conad e Decathlon nel futuro?

Primo marzo 2020: questa la data scelta da Auchan per chiudere, dopo tanti anni, il centro commerciale di Santa Gilla a Cagliari. I cartelli sono comparsi stamattina: e, per quanto non sembri un addio ma un arrivederci, “ci auguriamo di poterti accogliere nuovamente alla riapertura”, dai sindacati arriva la conferma che, dietro la serrata, c’è l’avvio dei lavori da parte del nuovo padrone di casa, Conad. La superficie di vendita verrà quasi dimezzata, e probabilmente entrerà in scena Decathlon.

Certo, sull’operazione i vertici di Conad devono ancora attendere il verdetto dell’Antitrust, previsto entro febbraio. Ma da più fonti qualificate si apprende che la società sarebbe più che sicura di ottenere il via libera per Santa Gilla. C’è incertezza sulla durata esatta dei lavori: ciò che è certo è che tutti i negozi della galleria continueranno a rimanere aperti con, a poca distanza, il “rumore” prodotto degli operai.