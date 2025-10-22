Dopo anni di lavori e di attesa, da lunedì 27 ottobre tornerà operativa la tratta Repubblica–San Gottardo della metrotranvia di Cagliari. La prima corsa partirà alle 6.04 dal capolinea di piazza Repubblica, ristabilendo il collegamento diretto tra il centro del capoluogo e il Policlinico universitario di Monserrato, che potrà essere raggiunto in poco più di venti minuti.

L’ammodernamento consente anche di incrementare la frequenza dei passaggi, con corse ogni 10 minuti nelle fasce orarie di punta, dalle 7 alle 15 e dalle 17 alle 19, e ogni 20 minuti durante il resto della giornata e nei giorni festivi. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22.30. La nuova organizzazione degli orari è stata pensata per favorire l’integrazione con gli altri mezzi del sistema di trasporto metropolitano, garantendo coincidenze con la linea 2 della metrotranvia verso Settimo San Pietro, con i treni regionali dell’Arst diretti al Parteolla e a Mandas-Isili, e con i bus navetta da e per Sestu, Sinnai e Maracalagonis. Grazie al sistema di interconnessione, sarà possibile spostarsi in tempi contenuti tra diversi comuni dell’area metropolitana