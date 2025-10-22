Isili, lo striscione sventola nuovamente all’ospedale: stamattina il sindaco Luca Pilia ha ripreso la protesta per chiedere che il punto di accesso eroghi il servizio senza interruzioni.

Era stato rimosso ieri dal tetto del nosocomio del territorio lasciando incredulo anche il primo cittadino che da tempo si batte per garantire il diritto alla salute ai cittadini. “L’unica risposta che sono riusciti a dare è il ritiro dello striscione.

Tristezza e rabbia per un gesto che dimostra poco rispetto nei confronti della popolazione del nostro territorio” aveva espresso Pilia.

Oggi, con il simbolo di questa battaglia nuovamente appeso il sindaco ribadisce: “Non molleremo. Questa mattina abbiamo messo un nuovo striscione all’ingresso dell’Ospedale, per ricordare che il Pronto Soccorso è un servizio di vitale importanza per il nostro territorio”.