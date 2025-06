Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi estivi che animeranno Piazza del Carmine, alla presenza del sindaco Massimo Zedda, dell’assessora alla Cultura, Spettacolo e Turismo Maria Francesca Chiappe, dell’assessora alla Salute e Benessere Anna Puddu e dell’assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive Carlo Serra. La rassegna nasce con un duplice obiettivo: promuovere la cultura e restituire vivibilità a una delle piazze storiche del centro cittadino, recentemente segnata da episodi di violenza. “Abbiamo l’idea di fare riappropriare i cittadini e le cittadine di una delle piazze più importanti e anche più belle della città”, ha dichiarato l’assessora Chiappe, sottolineando l’importanza della presenza e della partecipazione attiva nei luoghi urbani. “La desertificazione dei luoghi non aiuta mai la sicurezza”, ha aggiunto, illustrando un programma che si estenderà da lunedì 9 giugno fino a settembre, con iniziative aperte a tutti. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana, promossa dall’assessorato alle Attività Produttive. Come spiegato dall’assessore Serra, è prevista una riduzione del 95% dei canoni per le realtà che organizzeranno manifestazioni culturali, sportive o di intrattenimento, al fine di incentivare l’utilizzo positivo della piazza. Numerose le adesioni ricevute da parte di associazioni musicali, gruppi di danza, realtà sportive e di benessere. In calendario: presentazioni di libri, lezioni di danza curate dal ballerino Kladi Kadiu, una rassegna letteraria, giornate dedicate all’educazione alla legalità con la partecipazione della polizia, l’allestimento di scacchiere giganti per il gioco libero e tanto altro. “Quando una piazza viene percepita come pericolosa, bisogna ascoltare i cittadini”, ha affermato ancora Chiappe. “Allora abbiamo pensato di ridare vitalità a questo spazio del centro storico con iniziative culturali che possano attrarre turisti e cittadini”. Il sindaco Massimo Zedda ha ribadito la volontà dell’amministrazione di rafforzare la presenza culturale nei luoghi pubblici: “La volontà dell’amministrazione è quella di animare la piazza, promuovere una serie di iniziative per dare vita all’anima della piazza”. Non è mancato un riferimento alla questione sicurezza, alla luce dei recenti fatti di cronaca. Zedda ha chiarito: “Gli ultimi episodi sono stati oggetto di discussione con le autorità, con il questore, per intensificare i presidi e garantire un controllo maggiore del territorio”. E ha rassicurato: “Coloro che si sono resi responsabili sono stati tutti individuati, arrestati o sottoposti a fermo. Abbiamo quindi la possibilità, ove le stesse persone ripetano episodi simili, di prendere provvedimenti ulteriori”. Lunedì 9 giugno si aprirà ufficialmente la stagione estiva in Piazza del Carmine, con il primo concerto a cura del Conservatorio di Cagliari. L’auspicio dell’amministrazione è che, grazie a un ricco programma culturale e alla partecipazione attiva della cittadinanza, la piazza possa tornare a essere uno spazio vissuto, accogliente e sicuro per tutti.