La Sardegna consolida nel 2024 il suo percorso di crescita economica, avviato nel 2018 e interrotto solo temporaneamente dalla pandemia. È quanto emerge dal nuovo rapporto del Crenos, il Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud delle Università di Cagliari e Sassari presentato oggi a Cagliari. Secondo i dati, aumentano PIL e consumi, migliora il mercato del lavoro con l’occupazione in crescita e la disoccupazione in calo, toccando il minimo degli ultimi cinquant’anni.

Tra i settori trainanti figurano il turismo, l’edilizia e l’agricoltura, che confermano il loro ruolo centrale nella tenuta e nello sviluppo dell’economia regionale. Il quadro positivo suggerisce un cauto ottimismo, frenato però da alcune criticità strutturali. In primo piano, il calo demografico e le incertezze economico-politiche. A pesare in modo particolare è la situazione della sanità: le difficoltà di accesso alle cure e i lunghi tempi di attesa rischiano di ampliare le disuguaglianze, penalizzando chi non può permettersi il ricorso al privato. La rinuncia alle cure è un vero dramma: con un tasso del 13,7%, la Sardegna resta la regione con il valore più alto d’Italia, un primato negativo che detiene dal 2017. Anche il divario di genere è evidente: nel 2023, le donne sarde hanno mostrato una probabilità di rinuncia alle cure superiore del 30% rispetto ai pazienti uomini.

Il trasporto pubblico extraurbano resta poco attrattivo: pochi utenti, bassa soddisfazione e accessibilità limitata. Anche il tema dell’energia rappresenta una sfida aperta: la transizione energetica, avvertono i ricercatori, deve conciliarsi con la tutela del paesaggio e garantire benefici concreti per le comunità locali.

A dare slancio alla competitività dell’isola è però il dinamismo del tessuto produttivo. Nonostante il calo nel numero delle imprese, si segnala un crescente interesse per l’adozione dell’intelligenza artificiale. Per il sistema economico sardo, l’innovazione e l’aumento della produttività restano gli assi strategici su cui puntare per affrontare il futuro.