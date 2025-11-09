Carbonia, addio al collaboratore scolastico Massimo Di Bartolo, 54 anni: è andato via, inaspettatamente. “Sabato era con i suoi studenti al Liceo”.

Al “Gramsci Amaldi” era di casa, ben voluto da tutti soprattutto da quei ragazzi che oggi sono colpiti dalla scomparsa prematura dell’uomo.

Era un amante della bicicletta, sportivo, un vero biker che amava allenarsi nel suo territorio percorrendo decine di chilometri ogni qualvolta il tempo a disposizione glielo permettesse.

Oggi non c’è più, solo tanto dolore rimane per questa triste notizia che ha raggiunto amici e conoscenti. “Ricorderemo tutti il suo sorriso, la gentilezza e la gioia di lavorare con il suo sorriso e la sua gentilezza, ha lasciato una traccia indelebile nel cuore dei ragazzi, e di tutti noi” si legge tra i tanati messaggi in ricordo dell’uomo.

Il funerale si svolgerà l’11 novembre a Carbonia.