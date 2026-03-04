Un tempo eretico e satanista, Fra Paolo ha scelto di lasciare alle spalle “la via dell’errore e del male per seguire la luce di Cristo e abbracciare la vita di frate mendicante di Maria”.

Si presenta così l’uomo che ha deciso di ascoltare la sua coscienza e di “annunciare il Vangelo a tutti coloro che sono nelle tenebre”. Una vita che ha trovato la sua strada nella fede e “la sua conversione non è passata inosservata, molti hanno cercato, infatti, di ostacolarlo nel suo cammino, ma Fra Paolo non si è lasciato scoraggiare”. Ha una missione da compiere, quella di denunciare “le menzogne del mondo” e invitare a seguire il bene.

In un periodo storico particolare, caratterizzato da guerre, pericoli e paure, la lotta interiore che ha affrontato l’uomo viene considerata come uno spiraglio di luce per un futuro migliore per tutti. Il bene che vince il male, seguendo, in questo caso, la fede, perché nella vita si può sbagliare ma anche ritrovare la retta via.

E attraverso questa esperienza personale, Paolo Renna ha voluto raccontare il suo percorso, per dare conforto a chi ne ha bisogno e diffondere positività, generosità e altruismo attraverso le scritture che raccontano la redenzione dell’uomo.