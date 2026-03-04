Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del posto, disoccupato e incensurato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita durante un ordinario servizio di pattugliamento e controllo della circolazione stradale. I militari hanno intimato l’alt al giovane mentre transitava lungo le vie cittadine alla guida di un’auto, risultata poi di proprietà di un familiare estraneo ai fatti. L’atteggiamento del ragazzo durante le fasi di identificazione ha insospettito gli operanti, inducendoli ad approfondire le verifiche.

I Carabinieri hanno così proceduto a una perquisizione personale e veicolare, successivamente estesa anche all’abitazione del giovane. L’intuito dei militari ha trovato pieno riscontro: le operazioni di ricerca hanno infatti permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga, nello specifico 565 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, è stata trovata e sequestrata la somma in contanti di 2.500 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà analizzato dai Carabinieri del RIS di Cagliari. Il giovane, una volta terminate le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.