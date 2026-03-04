Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 5 Marzo L'arrivo di aria più umida determinata dalla riduzione della pressione, sarà responsabile di un peggioramento serale. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà parzialmente nuvolosa con nubi in aumento fio a cielo molto nuvoloso e deboli piogge. Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 15°C. I venti saranno forti e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in aumento in serata fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Sudest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C. I venti saranno forti e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi alternate a schiarite, più ampie nel pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16° C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un giovedì in prevalenza nuvoloso e piovoso, con temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 20°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba