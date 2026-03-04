Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 5 Marzo L'arrivo di aria più umida determinata dalla riduzione della pressione, sarà responsabile di un peggioramento serale. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà parzialmente nuvolosa con nubi in aumento fio a cielo molto nuvoloso e deboli piogge. Sono previsti 0.3mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 15 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Est- Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza p arzialmente nuvolosa con nubi in aumento in serata fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge . Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Est- Sud est per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza p arzialmente nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 14 ° C. I venti sarann o fort i e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi alternate a schiarite, più ampie nel pomeriggio . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 16 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o tes i e provenienti da Est per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un gioved ì i n prevalenza nuvoloso e piovoso, con temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 20 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba