Incidente sul lavoro nel rione Marina a Cagliari, cuoco ustionato nella cucina del ristorante: è grave

Paura questo pomeriggio a Cagliari. Un cuoco di 57 anni è rimasto ustionato, per cause ancora da accertare, mentre lavorava in un ristorante di via Cavour del rione Marina. Le fiamme hanno investito l’uomo al viso e al torace causandogli ustioni di primo e di secondo grado. Il cuoco è stato portato all’ospedale Brotzu dai soccorritori del 118 con assegnato codice rosso. E’ grave, ma non in pericolo di vita.