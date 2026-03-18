Cagliari, rifiuti abusivi davanti alla scuola, interrogazione urgente di Stefania Loi

Rifiuti abbandonati davanti a una scuola, scatta l’interrogazione urgente in Consiglio comunale. A presentarla oggi è stata la consigliera Stefania Loi, che con un atto ispettivo chiede interventi immediati in via Meilogu 16, nel quartiere San Michele di Cagliari.

Al centro della segnalazione c’è l’area esterna dell’Istituto Comprensivo “Giusy Devinu”, frequentata quotidianamente da bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Secondo quanto riportato da cittadini e genitori, il sito destinato al conferimento dei rifiuti sarebbe utilizzato impropriamente da soggetti estranei, che vi abbandonano sacchi di immondizia di provenienza ignota.

Le buste, lasciate incustodite, vengono spesso aperte da gabbiani e cornacchie, con conseguente dispersione dei rifiuti nelle zone di accesso alla scuola. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, solleva preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario.

A rendere ancora più grave il quadro è la presenza di animali infestanti: nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato un ratto tra i sacchi, poi entrato all’interno dell’area scolastica, generando allarme tra famiglie e personale.

“Parliamo di uno spazio frequentato ogni giorno da minori – dichiara Stefania Loi –. L’abbandono abusivo dei rifiuti e la loro dispersione ad opera degli animali stanno creando condizioni inaccettabili”.

Con l’interrogazione protocollata oggi, la consigliera chiede al sindaco e agli assessori competenti di verificare con urgenza lo stato dei luoghi, accertare l’eventuale presenza di infestanti e attivare interventi immediati di pulizia straordinaria e derattizzazione. Inoltre, viene sollecitata l’adozione di misure efficaci per prevenire nuovi episodi di abbandono illecito.

“È necessario intervenire subito – conclude Loi – per restituire sicurezza e dignità a un’area che deve essere tutelata in modo assoluto”.