Anche le ultime verifiche nella rete idrica di Quartu Sant’Elena non hanno consentito di localizzare la perdita occulta, che non emerge in superficie e quindi di difficile individuazione.

Per questo motivo i tecnici di Abbanoa hanno deciso di procedere con delle verifiche più mirate che devono essere effettuate con le condotte vuote. È quindi necessaria una chiusura notturna dell’erogazione che riguarderà tutto il centro urbano. Dopo le 19.30 saranno chiusi i serbatoi di Sa Serrixedda, sull’omonima collina oltre la statale 554. L’erogazione all’utenza non sarà interrotta immediatamente perché le abitazioni e le attività continueranno a usufruire dell’acqua presente nelle condotte che si ramificano sotto le strade della città per circa 100 chilometri. L’acqua, quindi, dovrebbe essere sufficiente per le successive due/tre ore. Le prime interruzioni si verificheranno nelle utenze a quote più elevate, nei piani più alti dei condomini o servite da tratti terminali di rete. Gradualmente l’interruzione si estenderà in tutto il centro abitato. È escluso il litorale e anche la zona della collina di Sant’Anastasia oltre la 554 perché alimentati da un diverso acquedotto.

Man mano che le condotte del centro abitato si vuoteranno, i tecnici di Abbanoa e delle imprese di manutenzione procederanno con le verifiche mirate. Appena individuato il punto di dispersione si procederà immediatamente con la riparazione durante la notte per poter consentire di ripristinare il servizio idrico a tutta la città a partire dalle 6.30. L’interruzione nella fascia oraria notturna è stata preferita per limitare quanto più possibile i disagi all’utenza perché è il momento della giornata in cui di norma i consumi sono minimi.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.